Uncharted: chi interpreta Nathan Drake nel videogioco?

Oltre alle capacità dei suoi sviluppatori, i ragazzi di Naughty Dog, il successo di Uncharted è riconducibile al grande carisma del protagonista Nathan Drake, che fin dal suo debutto avvenuto nel 2007 ha saputo conquistare schiere di appassionati. A tal proposito, chi è l’attore che interpreta il famoso avventuriero nei vari giochi della serie?

Nonostante gli ultimi anni abbiano visto vari attori rivestire il ruolo di Nate, da Nathan Fillion in un sorprendente cortometraggio fan-made al più giovane Tom Holland nella trasposizione targata PlayStation Productions (ecco la nostra recensione del film di Uncharted), il più importante interprete dell'iconico personaggio è Nolan North. Durante la sua lunga e proficua collaborazione con Naughty Dog (che lo ha visto partecipare anche a The Last of Us, nel ruolo di David), l’artista statunitense ha dato corpo e voce al cacciatore di tesori, doppiandolo e impersonandolo tramite motion capture in ogni singola cutscene e interazione presente nei vari giochi.

Nel caso voleste approfondire la figura di questo professionista del settore, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare uno speciale dedicato a Nolan North, che ancor prima di dare vita a Drake ha lavorato ad altre IP famose tra cui God of War, Assassin’s Creed, Crash Bandicoot e Final Fantasy.