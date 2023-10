Uncharted, a chi era ispirato Nathan Drake inizialmente? Non indovinerete mai

Sebbene nel corso delle sue avventure Nathan Drake ricordi, più che a ragione, l'Indiana Jones di Harrison Ford, in realtà nelle fasi iniziali del suo concepimento il suo personaggio traeva da una personalità insospettabile e appartenente ad un mondo del tutto differente. Curiosi di sapere di chi stiamo parlando? Continuate a leggere!

Nelle primissime fasi della lavorazione di Uncharted: Drake's Fortune, quando il gioco veniva ancora indicato internamente come Project Big, il personaggio di Nathan Drake era ispirato a Johnny Knoxville. Si, proprio lui, quel pazzo scatenato dei Jackass famoso per acrobazie al limite della follia e per torture auto-inflitte. Durante la Game Developers Conference del 2008, il Game Designer Richard Lemarchand confessò che la sua intenzione era quella di instillare in Drake "disinvoltura e bontà", qualità che ravvisava nella persona di Knoxville.

Come potete vedere nel tweet allegato in calce, la versione preliminare di Drake somigliava molto alla star dei Jackass. Con il proseguire della lavorazione, in ogni caso, Naughty Dog ha trovato in Nolan North una fonte d'ispirazione più adatta: l'ingresso nel progetto dell'attore americano, che prestato voce e movenze al protagonista, ha sancito l'allottamento dall'approccio comico e dalle fattezze caratteristiche di Knoxville, trasformando Drake nel personaggio che tutti apprezzano oggigiorno.

Di Johnny Knoxville, in ogni caso, sono rimasti diversi tratti, come la vena umoristica e la propensione alle acrobazie folli, nelle quali Drake si cimenta continuamente durante le sue cacce al tesoro nei paradisi perduti di tutto il mondo.