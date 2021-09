Uncharted The Naughty Dog PC Collection: annuncio in arrivo? Leak avvistato!

Nel corso degli ultimi anni, il team di casa Sony ha dato il via ad un progressivo processo di avvicinamento al mondo videoludico su PC, con un'ampia selezione di porting di proprie esclusive.

Dopo l'arrivo di Horizon: Zero Dawn su PC e il successivo annuncio di, tra gli altri, una versione PC di Days Gone, il prossimo protagonista di questa tendenza potrebbe essere Nathan Drake. A suggerirlo, è un interessante ma misterioso avvistamento realizzato di recente dalla community videoludica. In rete sta infatti trovando diffusione lo screenshot di un banner pubblicitario che anticipa l'esordio di una Uncharted: The Naughty Dog PC Collection, con uscita prevista su Steam e su Epic Games Store.

Disponibile direttamente in calce a questa news, l'immagine riporta l'elenco dei titoli teoricamente inclusi nella raccolta, che vi riportiamo di seguito:

Uncharted: Drake's Fortune;

Uncharted 2: Il Covo dei Ladri;

Uncharted 3: L'Inganno di Drake;

Uncharted 4: Fine di un Ladro;

Uncharted: L'Eredità Perduta;

La non confermata Uncharted: The Naughty Dog PC Collection dovrebbe dunque includere l'intera serie di avventure di Nathan Drake, inclusa l'espansione stand-alone di Uncharted 4 che ha visto protagoniste Chloe Frazer e Nadine. Secondo il leak, l'annuncio ufficiale dovrebbe arrivare in data 6 settembre 2021, con lancio della raccolta atteso per il

Se il leak dovesse rivelarsi confermato, l'annuncio non sorprenderebbe eccessivamente: già a inizio anno, infatti, Sony aveva ribadito l'intenzione di portare sempre più esclusive PlayStation su PC.