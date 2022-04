Uncharted: come si chiama la figlia di Nathan Drake?

Uncharted 4: Fine di un Ladro rappresenta l'ultimo atto delle avventure di Nathan Drake. L'iconico protagonista della serie Naughty Dog conclude la sua vita di ladro ed esploratore al termine del quarto capitolo, lasciandosi alle spalle il passato per intraprendere nuove esperienze assieme alla moglie Elena Fisher.

Da questo momento seguono grossi spoiler sul finale di Uncharted 4, pertanto se ancora non avete finito il gioco non proseguite oltre con la lettura. La coppia metterà su famiglia con l'arrivo della loro unica erede poco tempo dopo la loro fuga da Libertalia: come si chiama la figlia di Nathan Drake? Il suo nome è Cassie e ci viene mostrata come una pre-adolescente che dai genitori ha ereditato la passione per le avventure e l'archeologia.

Cassie è il personaggio giocabile nell'epilogo di Uncharted 4: il giocatore potrà girovagare attraverso tutta la residenza marittima della famiglia, interagendo con diversi oggetti sparsi per l'abitazione. In questo modo, un poco alla volta, la giovanissima ragazza scoprirà il passato di Nate ed Elena, trovando cimeli delle loro imprese e facendosi raccontare dai genitori le loro avventure. Cassie non è inoltre un nome scelto a caso: è un richiamo a Cassandra Morgan, madre di Nathan e Samuel Drake, citata per la prima volta nella saga proprio durante alcuni flashback di Uncharted 4.

A molti fan della serie non dispiacerebbe vedere un ipotetico Uncharted 5 per PS5 con protagonista proprio la stessa Cassie in versione adulta, ma si tratta comunque di una semplice speranza dei giocatori e non c'è nulla di concreto per ora sul futuro del franchise. Jeff Ross di Sony Bend ha parlato anche di un Uncharted con protagonista un giovane Sully, tuttavia non è chiaro se la sua sia stata una semplice idea o se invece il progetto è stato proposto (e poi scartato) da Sony.