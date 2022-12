Uncharted: in sviluppo un reboot su PlayStation 5 senza Naughty Dog? Gli ultimi leak

Mentre proseguono i festeggiamenti per i 15 anni di Uncharted, gli appassionati della saga action adventure con protagonista Nathan Drake vengono raggiunti dalle ultime, interessanti anticipazioni condivise da TheLeak sul rumoreggiato sviluppo del reboot di Uncharted in esclusiva su PlayStation 5.

Stando alle 'gole profonde' di TheLeak, Sony starebbe infatti lavorando in gran segreto a questo progetto seguendo l'esempio offerto dallo straordinario successo commerciale (e di critica) di God of War (a tal proposito, qui trovate la nostra recensione di God of War Ragnarok).

Proprio come per l'odissea norrena in due atti del Fantasma di Sparta, anche per Uncharted le fonti anonime riferiscono che il prossimo capitolo della serie dovrebbe abbandonare la 'numerazione ufficiale' e inaugurare un nuovo filone di esperienze action adventure.

In base alle informazioni raccolte dalle fonti di TheLeak, al timone di questo progetto non ci sarebbe Naughty Dog, bensì una software house terza della galassia dei PlayStation Studios: lo sviluppo del reboot di Uncharted sarebbe iniziato all'inizio del 2022, con i 'cagnacci' di Santa Monica incaricati di supervisionare i lavori su questo titolo.

Gli informatori anonimi di TheLeak, ad ogni modo, affermano di non essere riusciti a scoprire ulteriori dettagli sul gameplay o sulla trama di questa rumoreggiata esclusiva PS5: stando ad alcuni, il titolo potrebbe raccontare la storia di un giovane Nathan Drake, mentre altri ipotizzano una netta cesura col passato e l'introduzione di un nuovo personaggio, magari con Nate nel ruolo di comprimario o con un cameo. Come di consueto, invitiamo chi ci segue a prendere con le pinze ogni genere di anticipazione o presunto leak.