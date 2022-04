Uncharted: cosa c'è scritto sull'anello di Nathan Drake?

Il personaggio di Nathan Drake è sicuramente una delle icone videoludiche più famose dell'epoca contemporanea, soprattutto grazie all'enorme successo che hanno avuto i quattro capitoli principali e gli spin-off della saga di Uncharted, di cui è protagonista, su varie PlayStation di Sony.

Proprio per questo motivo non è mai passato inosservato l'anello dal quale il cacciatore di tesori non si separa mai, e sul cui lato esterno sembrerebbe essere riportata un'incisione di qualche tipo, oggetto di speculazioni e domande da parte dei fan della saga, che hanno cercato in tutti i modi di saperne di più. Ebbene, la scritta sull'anello di Nathan Drake recita "Sic Parvis Magna".



Si tratta di una frase in latino che tradotta significa "Da umili origini, verso grandi imprese". Questo fu il motto di Sir Francis Drake, il leggendario corsaro al soldo della marina inglese e spesso al centro delle vicende narrate nei vari capitoli della saga, con lo stesso Nate

Alcuni utenti sostengono anche che questo gioiello sia uno degli elementi che potrebbero dimostrare la teoria che le serie di Uncharted e The Last Of Us siano ambientate nello stesso universo narrativo, pur se in periodi diversi. In effetti, l'anello di Nathan Drake può essere trovato a Seattle in The Last Of Us 2, ma è più probabile che si tratti di un semplice easter egg o di una citazione illustre piuttosto che di un indizio a supporto della speculazione sopracitata.