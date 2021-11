Uncharted: cosa vuol dire in italiano il titolo del gioco Naughty Dog?

Uncharted è una delle serie più popolari ed amate in forza al mondo PlayStation. Sin dai suoi inizi su PlayStation 3 nel 2007 i fan sono rimasti stregati dalle avventure di Nathan Drake, guidandolo alla ricerca di tesori incredibili e città perdute nei vari episodi della saga.

Il franchise tornerà con Uncharted Legacy of Thieves Collection in arrivo su PS5 e PC, che ci permetterà di rivivere Uncharted 4 e Uncharted L'Eredità Perduta in nuove vesti. Ma in attesa della raccolta, sapete cosa significa Uncharted in italiano? La parola ha una sua precisa traduzione: nella nostra lingua significa "inesplorato", termine utilizzato in particolare per riferirsi a quei luoghi sconosciuti e non segnati sulle mappe.

Una parola che quindi si sposa alla perfezione con le tematiche raccontate all'interno della serie firmata Naughty Dog: le vicende di Nate ed i suoi amici, infatti, si svolgono principalmente in luoghi lontanissimi dalla civiltà, portandoli a scoprire terre dimenticate poste nei luoghi più remoti ed inaccessibili del mondo. Il fascino verso l'ignoto è alla base delle storie e delle atmosfere che caratterizzano Uncharted sin dal primo capitolo, decretandone il successo tra i giocatori e gli addetti ai lavori.

Se siete tra coloro che non l'hanno mai approfondito o giocato finora, ecco nel dettaglio che genere di gioco è Uncharted.