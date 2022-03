Uncharted: cosa vuol dire Sic Parvis Magna?

In tutti gli episodi principali di Uncharted è ricorrente un motto divenuto fondamentale per il protagonista Nathan Drake: Sic Parvis Magna. Nate trova in queste parole latine la forza e la determinate per compiere le sue imprese in giro per il mondo alla ricerca di leggendari tesori e città perdute.

Ma cosa significa esattamente Sic Parvis Magna? E' lo stesso avventuriero a spiegarlo già nel primo capitolo della serie firmata Naughty Dog: la frase può essere interpretata con l'equivalente italiano di "da umili origini verso grandi imprese" (in inglese "greatness from small beginnings"), ed era il motto del pirata Sir Francis Drake più volte al centro delle storie raccontate nella saga. La frase è inoltre incisa sull'anello indossato da Nate.

Queste parole sono in un certo senso una perfetta metafora della vita di Nathan Drake, che parte effettivamente dal basso: un'infanzia piena di difficoltà e solitudine, e un'adolescenza altrettanto complicata fatta di furti e sopravvivenza. L'incontro con Victor Sullivan, raccontato tramite flashback in Uncharted 3: L'Inganno di Drake, cambierà la vita del ragazzo: negli anni successivi Nathan compirà importanti imprese e scoperte storiche sensazionali, rendendo in questo modo "grande" tutta la sua esistenza.

La nostra recensione di Uncharted L'Eredità dei Ladri per PS5 vi permette di riscoprire le ultime avventure della serie uscite originariamente su PS4 e portate su console di nuova generazione nel gennaio del 2022. Non perdetevi inoltre i più utili trucchi per Uncharted L'Eredità dei Ladri.