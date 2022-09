Uncharted: un cosplay di Elena Fisher alla ricerca di El Dorado

Dal suo debutto nel 2007, Uncharted è diventato uno dei franchise più importanti di Sony, e che oltre alle sue varie incarnazioni videoludiche, conta anche film, libri e fumetti. Ovviamente gli indimenticabili protagonisti della serie sono molto amati anche dalla community dei cosplayer.

Naughty Dog potrebbe essere al lavoro su Uncharted 5, ma attualmente non c'è ancora nessuna ufficialità in merito. Per adesso, è però possibile rivivere l'esclusiva Sony attraverso la raccolta Uncharted: L'eredità dei ladri su PlayStation 5, dove si possono anche recuperare i precedenti capitoli attraverso PlayStation Plus.

L'avventurosa esperienza di Uncharted torna anche nel cosplay dell'artista Instagram Leah, che sul proprio profilo ha condiviso alcuni scatti in cui veste i panni della bella Elena Fisher. La giornalista, presente sin dal primissimo videogioco Uncharted: Drake's Fortune, partì all'avventura con Nathan per documentare il ritrovamento della tomba di Sir Francis Drake. Da quel momento la sua vita cambiò per sempre nel segno dell'esplorazione e degli intrighi.

In questo tanto semplice quanto efficace cosplay di Elena da Uncharted rivediamo proprio la giovane e inesperta Fisher del primo capitolo. In Drake's Fortune si presenta con una canotta rosa, pantalone scuro e scarponi da esplorazione. Seduta su una roccia con la pistola in mano, è pronta ad affrontare qualsiasi pericolo al fianco di Nate.