Uncharted: un cosplay di Nate e Sully in cerca di un nuovo tesoro

Sebbene siano passati ormai diversi anni dall'uscita dell'ultimo episodio ufficiale della serie, il futuro di Uncharted è ancora incerto. I rumor su un capitolo in uscita su PlayStation 5 si susseguono, ma al momento Naughty Dog non ha ancora rivelato nulla di ufficiale in merito. Nate e Sully sono però già pronti per depredare un altro tesoro.

Naughty Dog e Sony sarebbero al lavoro su un Uncharted per PlayStation 5, anche se per ora sul futuro del franchise non si è ancora concretizzato nulla. Il prossimo capitolo della saga con Nathan Drake come protagonista è ancora avvolto nel mistero e non si sa neppure se lo studio abbia intenzione di dare seguito alla storia con un episodio ufficiale, oppure se stia lavorando a un remake o a uno spin-off.

Uncharted 4 è uscito sul mercato nel 2016, mentre il più recente spin-off L'Eredità Perduta l'anno successivo. Risale invece al 2022 il film di Uncharted con Tom Holland. Sono dunque ormai sei anni che la serie è assente dal mercato videoludico, anche se non dal cuore degli appassionati. Uncharted è infatti uno dei brand più popolari di Sony e la community è fortemente legata ai personaggi dell'avventura Naughty Dog.

In questo cosplay di Nathan Drake e Victor Sullivan da Uncharted torniamo al fianco dei due protagonisti. In cerca di un nuovo tesoro, Nate e Sully sono interpretati dalla coppia di cosplayer italiani Ivan e Ugo Esposito.