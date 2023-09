L'Uncharted dimenticato: perché L'Abisso d'Oro non ha avuto remake o remaster?

Quando si parla di Uncharted viene automatico pensare alle grandi avventure realizzate da Naughty Dog con protagonista Nathan Drake, che hanno appassionato i fan PlayStation attraverso più sistemi e generazioni. Eppure c'è un gioco specifico che molto spesso viene dimenticata dagli appassionati.

Ci riferiamo ad Uncharted L'Abisso d'Oro (Uncharted Golden Abyss in lingua originale), uno spin-off prequel della serie ambientato prima del capostipite Uncharted Drake's Fortune, e pubblicato in esclusiva su PlayStation Vita al lancio della console portatile in tutto il mondo tra la fine del 2011 e l'inizio del 2012. L'Abisso d'Oro aveva come di consueto il buon Nate come protagonista principale, affiancato in questo caso dalla cacciatrice di tesori Marisa Chase con la quale si mette alla ricerca della città perduta di Quivira. Sappiamo inoltre che Uncharted L'Abisso d'Oro costò oltre 13 milioni di dollari, numeri all'epoca non troppo lontani dalle cifre spese per lo sviluppo dei primi due titoli principali.

Al momento del suo esordio sul mercato, Uncharted L'Abisso d'Oro ottenne una pregevole accoglienza di critica e pubblico, rimasti colpiti dal modo in cui il titolo sfruttava al meglio le caratteristiche e le capacità tecniche di PS Vita, dandoci un chiaro assaggio delle sue potenzialità. Eppure, questo spin-off sembra essere stato dimenticato da chiunque, non solo dai fan ma anche da Sony e Naughty Dog, che non lo hanno mai riproposto in nessuna forma su altre piattaforme PlayStation. Uncharted The Nathan Drake Collection per PS4 del 2015, ad esempio, contiene soltanto i primi tre giochi principali ma ignora completamente il prequel, il quale non ha mai varcato i confini di PS Vita in tutti questi anni.

Perché Uncharted L'Abisso d'oro non ha goduto di un remake o più semplicemente di una remastered con il passare degli anni? I motivi potrebbero essere i più disparati anche se non ci sono certezze in merito. C'è da dire che il titolo per PS Vita non venne sviluppato da Naughty Dog ma da Bend Studio (lo stesso dietro Days Gone e la serie di Syphon Filter), con i "cagnacci" che ricoprirono solo un ruolo di supporto. Naughty Dog potrebbe dunque non aver mai sentito davvero come "suo" il progetto e da qui la decisione di non volerlo riproporre tramite riedizioni o all'interno di raccolte.

Tuttavia ciò non avrebbe comunque impedito a Sony di poterlo eventualmente convertire sui sistemi più recenti, magari attraverso altri team. A questo punto viene automatico pensare che L'Abisso d'Oro non sia stato riproposto in quanto, come già accennato, studiato per sfruttare al meglio tutte le peculiarità di PS Vita: diverse meccaniche di gioco erano infatti programmate apposta per funzionare solo tramite i comandi touch della console, e non è da escludere che un loro adattamento ad un sistema di controllo più tradizionale avrebbe potuto comportare possibili costi e difficoltà di programmazione che magari per il colosso nipponico poteva non valere la pena affrontare.

Da aggiungere che, per come era strutturato e per gli asset che utilizzava, L'Abisso d'Oro non era poi così diverso da Uncharted Drake's Fortune: gameplay, impostazione degli scenari e persino parte della colonna sonora erano le medesime del capostipite. La differenza stava tutta nelle peculiarità touch esclusive del gioco per PS Vita, ma privandolo di queste caratteristiche il rischio sarebbe stato quello di ritrovarsi davanti a un prodotto fin troppo simile al primo gioco della serie. Questi dettagli, oltre al fatto che PS Vita ed i suoi giochi hanno goduto di scarse fortune in occidente, fanno pensare che per Sony non c'era nessuna reale ragione per riportare in auge uno spin-off minore che tra l'altro non ha nemmeno alcun concreto collegamento con la serie principale: nessuno dei giochi Naughty Dog, nemmeno Uncharted 4 Fine di un Ladro pubblicato successivamente, ha chiari riferimenti alle vicende o i personaggi di L'Abisso d'Oro, che dunque potrebbe essere visto come un'opera che nulla aggiunge e nulla toglie alla storia di Nathan Drake.

Si rimane comunque nell'ambito delle pure ipotesi, e nulla vieta un domani a Sony di riportare in scena il gioco attraverso un'edizione rimasterizzata, ma in questo momento non sembra esserci alcuna chance per il suo ritorno, ed Uncharted L'Abisso d'Oro pare quindi destinato a rimanere confinato nell'album dei ricordi di poche persone.

A voi piacerebbe rivivere le avventure di Nate in Uncharted L'Abisso d'Oro? Diteci il vostro pensiero a riguardo, magari dopo aver letto la classifica della serie di Uncharted dal gioco meno riuscito fino al più bello.