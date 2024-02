Uncharted Drake's Fortune: remake in arrivo? Le ultime da un noto leaker

Il sogno di un Remake di Uncharted Drake's Fortune potrebbe avverarsi a breve, stando a quanto sostenuto dal leaker Nick 'Shpeshal_Nick' Baker riferendosi, appunto, allo sviluppo in gran segreto della versione attualizzata del primo capitolo dell'iconica serie di Naughty Dog.

Il co-fondatore di XboxEra ne ha discusso con gli ospiti del suo ultimo podcast e, nel riallacciarsi ai mai sopite speranze della community PlayStation (e PC?) per il ritorno dell'odissea action adventure che ha dato inizio all'avventura di Nathan Drake, ha sostenuto di aver appreso dalle sue 'fonti anonime' che Sony starebbe effettivamente lavorando al Remake del primo, indimenticabile Uncharted.

Lo stesso Shpeshal_Nick, d'altronde, ci tiene a precisare che le indiscrezioni raccolte non sarebbero recenti ma risalirebbero alla fase (non meglio precisata) in cui il progetto del Remake di Uncharted Drake's Fortune venne sottoposto ai massimi dirigenti di SIE.

Da una serie di voci di corridoio rimbalzate sui social e sui forum di settore nel 2021, sappiamo però che il Remake di Uncharted Drake's Fortune sarebbe stato scartato in favore delle remaster di The Last of Us. Non sappiamo, quindi, se le indiscrezioni raccolte dal co-fondatore di Xbox Era siano precedenti a questi rumor, anche se i tre anni trascorsi dalla loro diffusione online parrebbero smentirlo.

E voi, cosa ne pensate del possibile ritorno di Uncharted Drake's Fortune con un remake su PlayStation 5 e, perché no, PC? Fatecelo sapere con un commento.