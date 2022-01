Uncharted L'Eredità dei Ladri: si può fare l'aggiornamento gratis da PS4 a PS5?

Uncharted Legacy of Thieves Collection (Uncharted Raccolta: L'Eredità dei Ladri nella versione italiana) è la raccolta per PS5 e PC che include le versioni rimasterizzate di Uncharted 4 Fine di un Ladro e Uncharted L'Eredità Perduta, usciti su PS4 nel 2016 e 2017. Chi possiede già queste versioni può fare l'aggiornamento gratis oppure no?

La risposta purtroppo è negativa, Uncharted L'Eredità dei Ladri non supporta l'aggiornamento gratis da PS4 a PS5, Uncharted Raccolta L'Eredità dei Ladri è in vendita in formato fisico e digitale al prezzo di 50.99 euro (potete effettuare il preordine su Amazon) ma chi possiede già Uncharted L'Eredità Perduta o Uncharted 4 Fine di un Ladro per PS4 (oppure il bundle digitale che include entrambi i giochi) potrà effettuare l'upgrade alla versione next-gen per PS5 scaricandolo dal PlayStation Store al prezzo i 10 euro.

Attenzione però perché se avete scaricato gratis Uncharted 4 con PlayStation Plus non sarà possibile effettuare l'upgrade a pagamento, neanche in caso possediate una versione digitale di Uncharted L'Eredità Perduta. Discorso diverso invece nel caso si sia in possesso di uno dei due giochi fisici, in questo caso potrete effettuare l'upgrade a pagamento senza difficoltà o limitazioni.

Uncharted Legacy of Thieves Collection esce il 28 gennaio su PlayStation 5, il gioco arriverà anche su PC nei primi mesi del 2022 ma la data non è ancora stata annunciata.