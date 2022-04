Uncharted L'Eredità dei Ladri arriva in estate su PC: Epic Games anticipa Sony

Con la raccolta già disponibile su console (sulle nostre pagine trovate la recensione della versione PS5 di Uncharted: L'Eredità dei Ladri Collection), è tempo anche per l'utenza PC di approfittare del contenuto.

Dal team di Sony, non è ancora giunta alcuna comunicazione ufficiale in merito alla data di uscita della raccolta su PC, che tuttavia è ora trapelata per voce di Epic Games. Tramite un aggiornamento pubblicato sul blog dell'Epic Games Store, il calendario delle nuove uscite previste sul negozio digitale ha infatti accolto anche la data di lancio di Uncharted: L'Eredità dei Ladri Collection. Stando a quanto riportato, la versione PC della riedizione sarà disponibile a partire dal prossimo 20 giugno 2022.



Nonostante l'assenza di comunicazioni di Sony, l'ufficialità della fonte non sembra lasciare molti dubbi in merito all'affidabilità del dettaglio. I giocatori PC non dovranno dunque attendere troppo prima di poter mettere mano alle versioni rimasterizzate di Uncharted 4: La Fine di un Ladro e alla successiva espansione Uncharted: L'Eredità Perduta. Nathan Drake e Chloe Frazer raggiungeranno il mondo PC entro due mesi circa: in attesa di questo nuovo appuntamento videoludico, il pubblico può recuperare la storia della saga nel nostro speciale riassunto della storia di Uncharted, a cura di Antonello "Kirito" Bello.