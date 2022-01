Uncharted L'Eredità dei Ladri: azione e adrenalina nel trailer di lancio italiano

Uncharted L'Eredità dei Ladri, raccolta che comprende il quarto capitolo e L'Eredità Perduta usciti originariamente su PS4, è finalmente disponibile su PlayStation 5. Le due avventure firmate Naughty Dog si presentano in versione rimasterizzata con alcune migliorie tecniche volte a renderli visivamente più spettacolari che mai.

Per l'occasione il canale Youtube ufficiale PlayStation Italia ha diffuso il trailer di lancio doppiato nella nostra lingua, un montaggio di alcune delle sequenze più coinvolgenti e spettacolari dei due giochi che, come testimoniato dalla nostra recensione di Uncharted L'Eredità dei Ladri, ancora oggi non hanno perso il loro smalto risultando memorabili anche sulla console next-gen di Sony.

Per chi ancora non li avesse mai giocati, ricordiamo che Uncharted 4 Fine di un Ladro, uscito nel 2016, segna l'epilogo della storia di Nathan Drake, iconico protagonista della serie sin dal suo inizio avvenuto nel 2007 su PS3. Il suo ultimo gioco offre una componente narrativa ancora più forte rispetto ai predecessori, mantenendo intatto l'alto tasso di adrenalina dei combattimenti. Uncharted L'Eredità Perduta, arrivato nel 2017, vede invece come personaggio principale Chloe Frazer, vecchia conoscenza della saga che per l'occasione sarà affiancata da Nadine Ross: l'insolito duo partirà alla ricerca della Zanna di Ganesh in un'avventura ricca di sorprese e pericoli.

Per ulteriori dettagli sulla qualità delle remastered, non perdetevi l'analisi delle modalità grafiche di Uncharted L'Eredità Perduta svolta da Digital Foundry. La raccolta è inoltre prevista per il 2022 anche su PC, sebbene al momento ancora sprovvista di una precisa data d'uscita.