Uncharted L'Eredità dei Ladri: la data di lancio su PC svelata da Epic Games Store

Dopo essere già arrivato su PlayStation 5 a gennaio di quest'anno, Uncharted L'Eredità dei Ladri si prepara finalmente a debuttare anche in versione PC. La data di lancio del bundle contenente Uncharted 4 Fine di un Ladro e Uncharted L'Eredità Perduta è stata svelata sulle pagine dell'Epic Games Store.

Andando a confermare quanto veniva riportato su SteaDB già da diversi mesi, Epic Games Store ha indicato il 19 ottobre come la data prescelta per il lancio di Uncharted L'Eredità dei Ladri su PC.

La descrizione che accompagna il prodotto rivela anche che, effettuando il pre-order della collection, si otterà il diritto di riscattare un aliante tutto speciale in Fortnite, il cui design è stato realizzato sulla base dell'idrovolante di Sully, uno dei personaggi più iconici ed amati del franchise di Sony e Naughty Dog. L'item sarà in ogni caso pubblicato all'interno dello shop in-game di Fortnite a partire dal 17 novembre.

Al momento non è ancora arrivato un comunicato ufficiale da parte di Sony e Iron Galaxy (studio che si è occupato del porting su PC della collection), ma difficilmente la data riportata su Epic Games Store potrà rivelarsi errata. Rimaniamo in ogni caso in attesa di una conferma defintiiva.

Per saperne di più sui più recenti episodi della serie action-adventure di Naughty Dog, vi rimandiamo alla nostra Recensione di Uncharted L'Eredità dei Ladri.