Uncharted L'Eredità dei Ladri: la data d'uscita su PC è stata svelata da Metacritic

L'attesa per l'arrivo di Uncharted: Raccolta L'Eredità dei Ladri su PC sembra ormai prossima alla conclusione. Anche se Sony non ha ancora annunciato la data di lancio ufficiale, questa sembra essere dietro l'angolo...

Giusto ieri la raccolta era stata avvistata nel database della Korean Game Rating Board, associazione che si occupa di valutare e classificare i videogiochi in arrivo in Corea del Sud. Oggi, invece, c'ha pensato Metacritic a dirimere anche gli ultimi dubbi: i responsabili del noto aggregatore di recensioni hanno aggiornato il proprio portale indicando il 20 giugno 2022 come data di lancio per Uncharted: Raccolta L'Eredità dei Ladri. Come potete vedere a questo indirizzo, nel momento in cui vi scriviamo il conto alla rovescia rivela che il debutto è fissato tra 9 giorni e due ore.

Non ci resta quindi che attendere la conferma ufficiale da parte di Sony. Per chi non lo sapesse, Uncharted: Raccolta L'Eredità dei Ladri è disponibile dallo scorso gennaio su PlayStation 5 ed offre le versioni abbellite di Uncharted 4: Fine di un Ladro e Uncharted: L'Eredità Perduta, i quali arriveranno su PC per la prima volta nella loro storia proprio grazie a questa collection.