Uncharted L'Eredità dei Ladri delude su Steam: è il lancio più debole di un'esclusiva Sony

Siamo stati abituati negli ultimi mesi a risultati notevoli per le varie esclusive dei PlayStation Studios all'approdo su PC. Sembra però che la serie di successi sia stata bruscamente interrotta da Uncharted L'Eredità dei Ladri.

I giocatori non si sono lasciati sfuggire gli ultimi dati del database di Steam che, se confrontati con quelli delle altre produzioni Sony a ridosso del lancio, evidenziano uno scarso successo della riedizione del titolo Naughty Dog. Come fanno notare gli utenti ResetEra tramite la realizzazione di un pratico grafico che trovate anche in calce alla notizia, La collezione dedicata ad Uncharted 4 e relativa espansione è quella con il picco di utenti connessi minore. Ciò che stupisce è che il titolo sia riuscito a far peggio di Days Gone, considerato ad oggi l'esclusiva PlayStation con le vendite più basse su PC.

Ecco di seguito il record di ciascuna esclusiva Sony:

God of War: 73.529 utenti connessi Marvel's Spider-Man Remastered: 66.436 utenti connessi Horizon Zero Dawn Complete Edition: 56.557 utenti connessi Days Gone: 27.450 utenti connessi Uncharted L'Eredità dei Ladri: 10.781 utenti connessi

Sono tante le possibili cause di questo 'insuccesso' e le teorie degli utenti spaziano dalla minore aggressività del marketing Sony al fatto che si tratti del quarto capitolo di una serie i cui predecessori non sono disponibili su PC.

In attesa di scoprire se i numeri miglioreranno nei prossimi giorni, vi rimandiamo alla nostra analisi di Uncharted L'Eredità dei Ladri su PC e Steam Deck.