Uncharted L'Eredità dei Ladri: grafica da urlo su PC con RTX 4090 e mod Ray Tracing

Di ritorno dalla dimensione di The Witcher 3 in 8K su RTX 4090, lo youtuber Digital Dreams sfrutta l'enorme potenza computazionale dell'ultima GPU di NVIDIA per spingere al massimo il comparto grafico di Uncharted 4 su PC.

Approfittando del lancio di Uncharted L'Eredità dei Ladri su PC, il creatore di contenuti specializzatosi nella realizzazione di filmati dimostrativi sulle potenzialità grafiche dei giochi più amati dal pubblico si è immerso nelle atmosfere mozzafiato di Uncharted 4 e, con l'ausilio della sua fiammante GeForce RTX 4090, ha mostrato a Nathan Drake e ai suoi emuli i benefici garantiti dal Ray Tracing e dalle mod più recenti.

Negli 11 minuti abbondanti di scene di gameplay proposteci da Digital Dreams, lo youtuber riassume tutte le migliorie apportate dall'utilizzo delle tecnologie di illuminazione dinamica più avanzate che, insieme alle ultime mod grafiche, contribuiscono a rendere ancora più immersiva la già incredibile esperienza ludica e visiva restituita dal capolavoro di Naughty Dog su PC e console PlayStation.

Senza indugiare oltre vi lasciamo in compagnia dell'ultima video dimostrazione di Digital Dreams, non prima però di ricordarvi che sulle pagine di Everyeye.it potete leggere questa nostra analisi che spiega come gira Uncharted L'Eredità dei Ladri su PC e Steam Deck.