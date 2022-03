Uncharted L'Eredità dei Ladri: un leak ha svelato la data d'uscita su PC?

Nel corso delle ultime ore potrebbe essere stata svelata da un leak dei database di Steam la data d'uscita della versione PC di Uncharted L'Eredità dei Ladri.

Sembrerebbe infatti che alcuni utenti abbiano individuato su SteamDB una voce aggiuntiva nella pagina di una serie di prodotti che, stando a quanto dichiarato, dovrebbe indicare la data d'uscita fissata internamente alla software house. Tra i prodotti coinvolti dal leak non troviamo solo Uncharted L'Eredità dei Ladri ma anche My Time at Sandrock e Frostpunk 2.

Ecco di seguito l'elenco dei giochi la cui data d'uscita è apparsa nei database di Steam:

Dwarf Fortress - Data d'uscita: 30 settembre 2022

Dune: Spice Wars - Data d'uscita: 26 aprile 2022

Frostpunk 2 - Data d'uscita: 2 gennaio 2024

Kerbal Space Program 2 - Data d'uscita: 31 dicembre 2021

My Time at Sandrock - Data d'uscita: 30 dicembre 2022

Nobody The Turnaround - Data d'uscita: 1 novembre 2022

Party Animals - Data d'uscita: 30 dicembre 2022

Uncharted L'Eredità dei Ladri - Data d'uscita: 15 luglio 2022

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 - Data d'uscita: 29 dicembre 2023

Warhammer 40,000: Darktide - Data d'uscita: 30 dicembre 2022

Come potete facilmente intuire dando uno sguardo a Kerbal Space Program 2, non si tratta di informazioni esatte al 100% e in più di un caso potrebbe trattarsi di una data che non verrà rispettata dalle software house. In ogni caso è interessante il fatto che l'uscita di Uncharted su PC sia fissata al prossimo 15 luglio 2022.

In attesa di un annuncio da parte di Sony, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate la recensione di Uncharted L'Eredità dei Ladri su PS5.