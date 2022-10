Uncharted L'Eredità dei Ladri e oltre: per Naughty Dog 'il PC è un punto di svolta'

Nel celebrare l'arrivo di Uncharted L'Eredità dei Ladri su PC, Naughty Dog non si limita al (seppur suggestivo) video di lancio ma sceglie di affacciarsi sulle pagine del PS Blog per illustrare la propria visione a medio-lungo termine in tema di sviluppo su PC e, ovviamente, console PlayStation.

A esporre le idee di Naughty Dog ci pensa Christian Gyrling: il vicepresidente della rinomata sussidiaria dei PlayStation Studios sostiene che "la pubblicazione della raccolta di Uncharted L'Eredità dei Ladri su PC è per noi un punto di svolta. Non solo ci permette di celebrare la serie, ma ci offre anche l'opportunità di presentare il nostro studio a una quantità enorme di nuovi giocatori. La nostra priorità continua a essere quella di sviluppare giochi di altissima qualità su PlayStation 5, ma al contempo valutiamo tutte le possibilità di una versione PC per adattarci alle esigenze del nostro pubblico presente e futuro".

In base a quanto sostenuto da Gyrling, quindi, nel futuro di Naughty Dog verrà dato sempre più spazio all'utenza di PC, pur tenendo conto dell'assoluta centralità di PlayStation 5 e dell'enorme base di appassionati di IP come Uncharted e The Last of Us su piattaforme Sony. Ma non è tutto.

Sempre a detta del vicepresidente di Naughty Dog, "L'Eredità dei Ladri ha posto le fondamenta tecnologiche e di know-how di questo progetto, che si riveleranno senz'altro utilissime nel medio-lungo periodo. In questo momento di passaggio, che riteniamo così importante per Naughty Dog, siamo molto riconoscenti ai nostri partner di Iron Galaxy Studios, come pure ai nostri fan presenti e futuri".

In attesa di scoprire quali sorprese avranno in serbo per noi i 'cagnacci' nei prossimi anni, riavvolgiamo idealmente il nastro dei ricordi e torniamo agli albori della software house californiana con questo nostro approfondimento che ci porta alla scoperta del primo videogioco di Naughty Dog, che non è Crash Bandicoot.