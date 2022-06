Uncharted L'Eredità dei Ladri per PC classificato in Corea: data imminente?

Disponibile dallo scorso gennaio su PlayStation 5, Uncharted L'Eredità dei Ladri debutterà prossimamente anche su PC, portando per la prima volta la serie Naughty Dog con protagonista Nathan Drake lontano dai lidi di PlayStation. E una data per la nuova versione potrebbe non essere lontana.

La raccolta contenente Uncharted 4 Fine di un Ladro e Uncharted L'Eredità Perduta è stata infatti appena classificata dalla Korean Game Rating Board, lasciando dunque intendere che una comunicazione ufficiale in merito all'arrivo della Collection su PC potrebbe arrivare da un momento all'altro. La nuova edizione dovrebbe avere le stesse migliorie già viste su PS5, dunque 120fps e una migliore risoluzione, oltre ai medesimi contenuti, quindi le due avventure principali senza però una riproposizione del multiplayer di Uncharted 4, già assente sulla console next-gen di Sony.

Che il Summer Game Fest del 9 giugno possa essere il teatro del possibile annuncio sulla data d'uscita per PC? Difficile dirlo ma non è comunque da escludere, considerato che Epic Games ha confermato l'uscita di Uncharted L'Eredità dei Ladri su PC nell'estate 2022, anticipando così Sony e Naughty Dog. I tempi sono dunque maturi per confermare il giorno ufficiale in cui Nate farà il suo esordio sulla piattaforma.

Restando sempre in casa Naughty Dog, il trailer del remake di The Last of Us è trapelato online, rivelandone l'uscita non solo su PS5, ma anche su PC.