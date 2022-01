Uncharted L'Eredità dei Ladri su PS5 avrà un unico trofeo di Platino da sbloccare

Ormai è tutto pronto per il debutto di Nathan Drake su PlayStation 5: come testimoniato dalla nostra recensione di Uncharted L'Eredità dei Ladri, la raccolta comprendente Uncharted 4 e L'Eredità Perduta riporta in scena le due avventura al massimo della forma, risultando imperdibili oggi come all'epoca della loro uscita.

Sembra tuttavia che Sony abbia preso una decisione particolare in merito alla Collection: sarà presente un unico trofeo di Platino, e non due come era lecito attendersi. Come si scopre andando a consultare la pagina PSN Profiles relativa ad Uncharted L'Eredità dei Ladri, si è optato per un singolo Platino legato all'intera raccolta eliminando invece quello relativo a l'Eredità Perduta. In tutto sono 52 i Trofei relativi ad Uncharted 4 (suddivisi in un Platino, 2 Ori, 9 Argenti e 40 Bronzi), mentre quelli per l'avventura con protagoniste Chloe e Nadine ne offre 49 (2 Ori, 11 Argenti e 36 Bronzi).

Una scelta che potrebbe far storcere il naso a diversi appassionati cacciatori di Trofei, considerato che l'originale versione PS4 di L'Eredità Perduta offriva per l'appunto un Platino da conquistare. In ogni caso, per tanti giocatori sarà comunque interessante riscoprire queste due avventure firmate Naughty Dog, molto acclamate all'epoca del loro debutto su PS4. Per scoprire ulteriori dettagli sulla qualità delle remastered, eccovi le tre modalità grafiche di Uncharted L'Eredità dei Ladri analizzate da Digital Foundry in ogni dettaglio, pregio e mancanza.