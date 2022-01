Uncharted L'Eredità dei Ladri: dove trovare le Reliquie Insolite

Nella serie di Uncharted è una ricorrenza trovare delle "reliquie insolite" tra i tesori collezionabili sparsi attraverso le avventure dei singoli giochi. Uncharted 4 Fine di un Ladro e Uncharted L'Eredità Perduta non sono da meno ed offrono alcuni di questi particolari cimeli, presenti anche nella raccolta L'Eredità dei Ladri per PS5.

Ecco di seguito dove sono nascosti i tesori, citazioni alle altre produzioni Naughty Dog, e come ottenerli.

Uncharted 4 Fine di un Ladro

Strano Pendente - La reliquia ispirata a The Last of Us raffigurante il simbolo delle Luci si trova nel Capitolo 9 ambientato in Scozia. Subito dopo aver completato l'enigma a base di croci e secchi d'acqua, e attraversata la porta che si è aperta di conseguenza, proseguite tenendovi sul sentiero di destra fino a raggiungere una scogliera. Noterete la presenza di un appiglio per la nostra fune: aggrappatevi alla sporgenza sotto di voi, scendete e poi spiccate il salto aggrappandovi all'appiglio con la fune. Dondolatevi fino a raggiungere un'alcova nascosta, dove troverete un cadavere con addosso il pendente.

Globo Precursor - Il tesoro ispirato a Jak and Daxter è immancabile in ogni capitolo principale di Uncharted e fa il suo ritorno anche nel quarto episodio, precisamente nel Capitolo 12. Verso la fine di questo atto della storia, scivolerete attraverso un sentiero fangoso per poi ritrovarvi vicino a un grosso buco sulla destra, con tre statue attorno. Anziché proseguire all'interno della buca, dirigetevi a sinistra del sentiero fangoso dal quale siete arrivati e proseguite lungo il percorso fino a ritrovarvi davanti alla parete di una scogliera. Cominciate ad arrampicarvi fino in cima per poi spiccare un poderoso salto verso l'appiglio per la fune (che è nascosto, dunque aguzzate bene la vista): lanciatela e dondolatevi fino a raggiungere un piccolo altare, dove troverete il Globo.

Frutto Wumpa - Nelle fasi finali dell'avventura tocca a Crash Bandicoot essere protagonista di un easter egg, sotto forma di tesoro raffigurante un Frutto Wumpa. L'oggetto si trova nel Capitolo 21, quando vi state per avviare verso la nave posta sotto di voi, in fondo alla grossa caverna che state esplorando dall'alto. Una volta appesi con la fune, lo scopo sarà quello di aggrapparsi alla parete poco sotto e continuare la discesa fino in acqua, tuttavia se proverete a dondolarvi un po' intorno noterete una piccola alcova ben nascosta sulla destra, proprio sotto l'arco roccioso che si erge sopra la nave pirata. Raggiungete la sporgenza e troverete il Frutto Wumpa.

Uncharted L'Eredità Perduta

Strano Teschio - Non si tratta di un tesoro vero e proprio, ma di un giocattolo visto in The Last of Us: Left Behind, DLC del primo capitolo della serie. Si trova nel Capitolo 8, a pochi passi dalla fine della storia. Quando Chloe si ritroverà in cima ad una parete nei pressi del deposito dei treni, il suo prossimo passo sarà quello di aggrapparsi ad un appiglio con la sua fune per entrare in un edificio attraverso una finestra aperta. In quel momento però, anziché raggiungere la finestra, dondolatevi alle vostre spalle, verso la sporgenza da dove avete spiccato il salto con la fune: noterete una piccola piattaforma sottostante che, una volta raggiunta, vi porterà verso il giocattolo.

Per ulteriori utili consigli, non perdetevi la nostra guida all'enigma dei Fondatori in Uncharted 4. Ricordiamo infine che Uncharted L'Eredità dei Ladri avrà un solo trofeo di Platino da sbloccare.