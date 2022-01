Uncharted L''Eredità dei Ladri, per l'upgrade a PS5 basta un solo gioco: Sony conferma

A pochi giorni dal debutto della raccolta, Sony offre ulteriori dettagli sulle modalità di funzionamento dell'upgrade ad Uncharted: L'Eredità del Ladri Collection su PS5.

Come noto, i possessori di Uncharted 4: Fine di un Ladro e Uncharted: L'Eredità Perduta su PlayStation 4 potranno passare alla versione next gen dei due titoli previo pagamento di 10 euro. Il prezzo dell'upgrade alle edizioni PlayStation 5 ha tuttavia destato alcune perplessità nel pubblico, poiché non sembrava prevedere distinzioni legate al possesso di entrambi o di uno solo dei due capitoli della serie Uncharted. A fare chiarezza, ci pensa ora il supporto PlayStation.

Interrogato in merito da un appassionato, il servizio Sony ha confermato - tramite il Tweet che trovate in calce a questa news - l'esatto funzionamento dell'upgrade. Apprendiamo così che sarà sufficiente possedere solamente uno tra Uncharted 4: Fine di un Ladro o Uncharted: L'Eredità Perduta per poter avere accesso all'upgrade all'intera raccolta di Uncharted: L'Eredità dei Ladri. Il pagamento per il passaggio alla versione PS5 sarà sempre pari a 10 euro.



Con il preload di Uncharted: L'Eredità dei Ladri Collection già disponibile su PS5, arriva dunque una buona notizia per i giocatori che possiedono solamente Uncharted 4: Fine di un Ladro o Uncharted: L'Eredità Perduta.