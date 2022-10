Uncharted L'Eredità dei Ladri: la versione PC è compatibile con Steam Deck?

Tra pochi giorni assisteremo al lancio della versione PC di Uncharted L'Eredità dei Ladri. In vista dell'arrivo di questa importante collezione su PC, in tanti si chiedono se l'avventura con Nathan Drake e Chloe Frazer potrà essere fruita appieno su Steam Deck, l'ormai famosa console portatile di Valve.

L'avvenuta disponibilità di Steam Deck senza prenotazione, e quindi con la fine della coda dei preorder che ha caratterizzato il primo anno di vita della piattaforma ibrida di Valve, ha contribuito a rendere ancora più popolare e ad ampliare il bacino di utenti della console portatile dell'azienda statunitense fondata e diretta da Gabe Newell.

Con l'imminente approdo sul mercato della collezione di Uncharted sviluppata da Sony in collaborazione con gli studi Iron Galaxy, Valve ha perciò deciso di pubblicare la scheda che illustra il 'grado di compatibilità' di Uncharted L'Eredità dei Ladri con le funzionalità hardware e l'ecosistema software del Deck.

Stando a quanto descritto dalla scheda di Steam, il porting PC della collezione che comprende il capolavoro Uncharted 4 Fine di un Ladro e l'espansione a se stante Uncharted L'Eredità Perduta sarà pienamente compatibile con Steam Deck.

Gli emuli di zio Nate e Chloe che ne ripercorreranno le avventurose gesta sul Deck avranno accesso a un'esperienza di gioco tarata sulle specifiche della console portatile Valve, con testi perfettamente leggibili, uno specifico set di icone per i controlli e dei preset grafici con 'ottime performance'. Il lancio della collezione è previsto su PC per il 19 ottobre; in attesa di proporvi tutte le analisi sulle prestazioni offerte da questo porting, vi invitiamo a rimanere sulle pagine di Everyeye.it per leggere la nostra recensione di Uncharted L'Eredità dei Ladri su PS5.