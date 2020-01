Da Uncharted L'Eredità Perduta a Batman Arkham Asylum: quattro giochi da recuperare su PS Now a gennaio

Il catalogo di PlayStation Now è in perenne evoluzione e Sony conta di migliorare il servizio in vista di PS5 e dello scontro con l'agguerrita concorrenza di Google Stadia e Project xCloud. In questo video proviamo allora a sintetizzare le ultime novità di PS Now evidenziando quattro giochi da recuperare a gennaio.

In compagnia di Gabriele Carollo e della nostra rubrica sui giochi PS Now da recuperare a gennaio, ci concentriamo su quattro titoli in particolare che, per la loro elevata qualità e bontà dei contenuti, meritano davvero di ritagliarsi uno spazio nella routine videoludica degli iscritti al servizio in abbonamento di Sony.

Il primo di questi giochi è Uncharted l'Eredità Perduta, un'avventura che si colloca cronologicamente dopo l'epilogo del quarto capitolo della serie di Naughty Dog per narrare la storia di Chloe Frazer ricollegandosi agli eventi che hanno visto per protagonista Nathan Drake.

Il secondo titoli che vi raccomandiamo di recuperare su PS Now è invece Batman Arkham Asylum, il kolossal action che dà inizio alla serie del Cavaliere Oscuro firmata dagli studi Rocksteady. Agli amanti dei picchiaduro suggeriamo invece di indossare i panni dei lottatori di Virtua Fighter 5 Final Showdown, un piccolo grande gioiello che ridefinisce i canoni del genere attraverso un sistema di combattimento a tre tasti e un livello di difficoltà che non ammette errori o distrazioni di sorta.

La nostra video panoramica sui giochi più interessanti da recuperare a gennaio su PS Now si chiude con Wolfenstein The Old Blood, il capitolo prequel di The New Order che consente agli emuli di B.J. Blazkowicz di proseguire la propria guerra personale contro i nazisti che hanno conquistato l'Occidente nella storia ucronica ripresa dagli autori di MachineGames.