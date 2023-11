Uncharted L'Eredità Perduta incontra Tomb Raider: Lara Croft protagonista grazie a una mod

Una mod rende omaggio a Tomb Raider e alla sua iconica protagonista, Lara Croft, sostituendola alla protagonista di Uncharted: L'Eredità Perduta, Chloe Frazer.

L'autore della patch amatoriale è Swiz19, che ha ricreato il modello classico della predatrice di tombe più famosa del mondo videoludico e lo ha fedelmente riproposto nelle avventure della saga rivale di Uncharted, che ha venduto oltre 40 milioni di copie nel mondo.

Indubbiamente Chloe e Lara hanno qualcosa che le accomuna: la sete di scoperta, i modi ruvidi e il coraggio da vendere sono fra alcuni degli aspetti che le rendono simili. Il modder ha riproposto Miss Croft in alcuni dei suoi outfit più indimenticabili (a tal proposito, qui trovate i sei costumi più belli mai visti in Tomb Raider).

Il primo outfit è naturalmente il marchio di fabbrica dell'archeologa: treccia, canotta azzurra, pantaloncini, fondine con doppie pistole, stivali e zainetto. Seguono altri vestiti famosissimi, come quello usato per le esplorazioni in Nevada in Tomb Raider 3, oppure quello ispirato a "La culla della vita", il film con protagonista Angelina Jolie.

Un video ci mostra anche la mod in azione, nella quale vediamo la Chloe-Lara in combattimento, in sezioni subacquee e in varie interazioni nel corso delle scene d'intermezzo, che indubbiamente sono un buon passatempo per ingannare l'attesa che ci separa dal prossimo capitolo di Tomb Raider in Unreal Engine 5, di cui ancora non si hanno molte informazioni.