Uncharted Eye of Indra: il cortometraggio animato prequel per scoprire tutto su Nathan Drake

Uncharted Eye of Indra è un cortometraggio animato pubblicato poco dopo il lancio di Uncharted 2 Il Covo dei Ladri: si tratta di un prodotto da riscoprire, ora più che mai, con l'arrivo di Uncharted L'Eredità dei Ladri su PlayStation 5 e PC, senza considerare l'imminente arrivo nelle sale della pellicola con protagonista Tom Holland.

Grazie alla visione di questo motion comic è possibile approfondire i dettagli sul passato di Nathan Drake, il carismatico protagonista della serie Naughty Dog. Come vi abbiamo spiegato anche nel nostro articolo di approfondimento su Uncharted Eye of Indra, attualmente il prodotto è reperibile solo ed esclusivamente su YouTube e nel Blu-ray di Uncharted 2: Game of the Year Edition, visto che Sony ha rimosso il corto animato dal suo PlayStation Store.

Chi non conosce il progetto e vuole scoprire maggiori dettagli su chi l'ha realizzato e su come è stato accolto dagli appassionati, può dare un'occhiata anche al filmato che trovate in apertura della notizia o sul canale YouTube di Everyeye.

Vi ricordiamo che Uncharted L'Eredità dei Ladri arriverà su PlayStation 5 il prossimo 28 gennaio 2022 e a breve dovrebbe essere disponibile anche su PC, tramite Steam. Chi possiede già i due titoli in versione PlayStation 4 potrà inoltre acquistare con soli 10 euro l'upgrade next-gen.