Uncharted il film: leakato il primo trailer, c'è anche una sequenza di gioco famosissima

E' atteso per oggi il trailer del film di Uncharted con Tom Holland tuttavia il video è stato leakato in anticipo e attualmente il filmato sta circolando in rete. E c'è anche un dettaglio interessante...

Se siete interessati potete visualizzare il trailer nel link in fonte, da parte nostra ci limitiamo a segnalarvi la presenza di una scena iconica tratta da Uncharted 3 L'Inganno di Drake, ovvero la famosa sequenza a bordo dell'aereo, con tanto di combattimenti a portellone aperto. Si tratta di uno dei momenti più intensi del terzo episodio della saga, omaggiato anche nel trailer del film.

Al momento il trailer che circola è in bassissima qualità e dunque non ci resta che attendere la pubblicazione del full trailer nella giornata di oggi per poter ammirare il video in Full HD e 4K. Uncharted Il Film è atteso per il 18 febbraio 2022, il prossimo anno uscirà anche Uncharted Legacy of Thieves Collection, pacchetto che include le versioni rimasterizzate di Uncharted 4 Fine di un Ladro e Uncharted L'Eredità Perduta, in uscita su PlayStation 5 e PC.

Quali sono le vostre aspettative per il film di Uncharted? Una delle IP più popolari di PlayStation sta per arrivare sul grande schermo con una produzione hollywoodiana ad alto budget pensata per rendere giustizia alla celebre saga di Naughty Dog.