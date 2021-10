Uncharted, la scena dell'aereo nel film e nel videogioco: il video confronto

Dopo tanta attesa e più di un rinvio, ci è stata finalmente concessa l'opportunità di vedere in azione il film di Uncharted con un trailer.

La pellicola cinematografica, attesa nelle sale per il 18 febbraio 2022, vede Tom Holland nei panni di un giovane Nathan Drake e Mark Wahlberg in quelli del suo mentore, Victor Sullivan. Il trailer ha chiarito una volta che quello che vedremo al cinema non sarà un adattamento fedele della storia dei videogiochi: al contrario, il film - pur mantenendo i personaggi originali e le tematiche di fondo - rielaborerà le vicende che i fan delle esperienze ludiche ben conoscono.

L'ispirazione al materiale di partenza, in ogni caso, è palese: lungo i 2 minuti e 33 secondi del trailer è possibile cogliere diverse citazioni alla serie di Naughty Dog, ma quella più evidente è senz'altro la scena dell'aeroplano, che vede Nathan combattere con una serie di sgherri e precipitare nel vuoto, per poi salvarsi per il rotto della cuffia appendendosi al carico. Le scena ritratta nel trailer è un chiaro e graditissimo omaggio ad una delle sezioni più spettacolari di Uncharted 3: L'Inganno di Drake. Curiosi di scoprire com'è stata rielaborata per la pellicola? Allora gustatevi il video confronto che abbiamo confezionato appositamente per lo scopo. Cosa ne pensate del lavoro del regista Ruben Fleischer?