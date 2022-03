Uncharted Fortune Hunter chiude i battenti, non è stato troppo fortunato

Vi ricordate Uncharted Fortune Hunter? Forse no dal momento che sono passati ben sei anni dal lancio su App Store e Google Play e in questo lasso di tempo si è sentito parlare ben poco di questo sfortunato progetto che non ha mai guadagnato le luci dei riflettori.

Oggi torniamo a parlarne per annunciare la chiusura di Uncharted Fortune Hunter, Naughty Dog ha confermato di aver disattivato gli acquisti in-app, inoltre presto l'app verrà rimossa dagli store digitali e non potrà più essere scaricata. Chiunque possieda il gioco potrà continuare a giocare offline fino a quando non rimuoverà l'applicazione dal proprio smartphone o tablet, in tal caso non sarà più possibile installare nuovamente Uncharted Fortune Hunter.

Naughty Dog non ha comunicato i motivi che hanno portato alla chiusura del progetto ma è facile intuire come probabilmente ormai il numero dei giocatori attivi non sia abbastanza numeroso per continuare a mantenere in vita il gioco.

Lanciato nella primavera del 2016, questo spin-off di Uncharted è scomparso velocemente dai riflettori e non ha mai fatto troppo parlare la community, con rarissimi aggiornamenti e pochi nuovi contenuti pubblicati in questi anni. Se volete saperne di più sulle meccaniche di gameplay vi rimandiamo alla nostra recensione di Uncharted Fortune Hunter.