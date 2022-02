Uncharted con un giovane Sully in stile James Bond? Jeff Ross di Sony Bend ci ha pensato

Jeff Ross, ex Sony Bend responsabile di Days Gone, è stato intervistato dal podcast Sacred Symbols e in questa occasione ha parlato di una idea alla quale stava lavorando con i suoi ex colleghi: un gioco di Uncharted con protagonista un giovane Sully.

Come noto, Sony non ha dato il via libera al progetto Days Gone 2, dopo questa decisione del publisher, Jeff Ross ha iniziato a lavorare su altri concept, alcuni dei quali basati su IP Sony già esistenti... come Uncharted.

"Sì... un gioco con Victor Sullivan all'età di 25 anni... intorno al 1976... più o meno abbiamo immaginato che Victor potesse avere questa età a metà degli anni '70. E stato cacciato dalla Marina per vari ragioni.. dal voler diventare un militare è passato poi a diventare un brigante, adottando uno stile di vita non sempre consono."

Ross specifica di aver immaginato un Sully stile James Bond: "un giovane Victor Sullivan molto sexy, per me sarebbe stato come Sean Connery in James Bond" per poi continuare citando film come Joker e C'era una volta a... Hollywood, pellicole che avrebbero plasmato l'immaginario anni '70 del gioco.

I documenti realizzati parlavano di un gioco "con poche sparatorie", non è chiaro però se Sony abbia rifiutato il progetto o se il concept sia rimasto sulla scrivania di Ross. Bend Studio ha sviluppato Uncharted Golden Abyss, il gioco più venduto per PlayStation Vita, e secondo alcuni rumor il team ha anche supportato Naughty Dog nella fase di concept di Uncharted 5 e nella programmazione The Last of Us Remake ma non ci sono conferme su quest'ultima voce.