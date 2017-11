Uncharted L'Eredità Perduta in offerta su Amazon.it a 20,98 euro

Dopo, Amazon.it propone una seconda esclusiva PlayStation in offerta per il Black Friday: parliamo di, spin-off della serie uscito lo scorso mese di agosto su PS4 e PS4 Pro, ora proposto ad un prezzo particolarmente contenuto.

Uncharted L'Eredità Perduta è in vendita a 20.98 euro anzichè 40.98 euro, il risparmio è pari a 20 euro, con uno sconto del 49% sul prezzo di listino. Una buona offerta per acquistare lo spin-off di Uncharted a costo ridotto:

Compra Uncharted L'Eredità Perduta su Amazon.it (20.98 euro)

La promozione è valida solamente per un periodo limitato e in ogni caso fino ad esaurimento scorte. Gli abbonati Amazon Prime potranno godere della spedizione gratuita con consegna garantita in 24 ore nelle principali località, 48 ore nelle isole e piccoli comuni.