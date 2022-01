Uncharted Legacy Collection: potrete trasferire salvataggi e trofei da PS4 a PS5

A pochi giorni dalla pubblicazione di Uncharted: Raccolta L'Eredita dei Ladri su PlayStation 5, arriva una buona notizia per tutti coloro che avevano già giocato i due titoli inclusi - Uncharted 4: Fine di un Ladro e Uncharted: L'Eredità Perduta - su PlayStation 4.

Leggendo le FAQ reperibili su PlayStation.com, abbiamo appreso che i dati di salvataggio e i trofei accumulati su PS4 potranno essere trasferiti nelle rispettive versioni per PS5. È stata la stessa Sony ad illustrare passo passo il procedimento da eseguire, per il quale serve un abbonamento attivo a PlayStation Plus:

Prima di iniziare a giocare, devi aver trasferito un salvataggio valido di Uncharted 4: Fine di un ladro o di Uncharted: L'eredità perduta da PS4 su PS5 usando il metodo "Trasferire i dati salvati con l'archiviazione nel cloud di PlayStation Plus"; Poi avvia Uncharted: Raccolta L'eredità dei ladri su PS5; Seleziona Uncharted 4: Fine di un ladro o Uncharted: L'eredità perduta dal menu. Appariranno le schermate storia, opzioni ed extra (a prescindere dal titolo scelto); Seleziona Storia, Importa gioco da PS4; Il gioco verificherà la presenza di dati di salvataggio trasferiti usando il metodo appena spiegato; Seleziona il salvataggio che vuoi importare dalla lista di giochi salvati che appare; Il tuo salvataggio viene importato su PS5; Sulla schermata dei dati salvati, seleziona Nuovo salvataggio per creare un salvataggio per Uncharted: Raccolta L'eredità dei ladri; Continua la tua avventura dal punto in cui l'avevi lasciata sulla versione per PS4.

Ricordiamo che i possessori dei giochi originali per PS4 potranno effettuare l'upgrade alla raccolta per PS5 pagando un extra di 10 euro. Segnaliamo inoltre che coloro che acquisteranno o faranno l'upgrade a Uncharted: Raccolta L'Eredita dei Ladri dal PlayStation Store entro il 4 febbraio riceveranno in regalo un biglietto per guardare il film d Uncharted al cinema.