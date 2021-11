Uncharted Legacy of the Thieves Collection classificato: la data di lancio è vicina?

Uncharted Legacy of the Thieves Collection è l'ultima raccolta con cui Sony e Naughty Dog offriranno in un singolo pacchetto le più recenti esperienze della nota serie action-adventure, ovvero Uncharted 4 e Uncharted: L'Eredità Perduta.

Annunciata durante l'ultimo PlayStation Showcase tenuto da Sony, Uncharted Legacy of the Thieves è previsto al lancio su PlayStation 5 e, in un secondo momento, anche su PC. La raccolta è prevista al debutto in un generico 2022, tuttavia una recente classificazione del bundle da parte di una rating board australiana potrebbe indicare che il lancio sia più vicino di quanto si possa immaginare. È possibile, insomma, che i due action game siano previsti per i primi mesi del prossimo anno su PlayStation 5, in attesa di conoscere i tempi di attesa per l'utenza PC.

Ricordiamo che Uncharted Legacy of the Thieves Collection è sviluppato da Iron Galaxy che si sta occupando di rifinire alcuni aspetti tecnici di Uncharted 4 e Uncharted: L'Eredità Perduta. Un video confronto tra le versioni PS4 Pro e PS5 dei gicohi Naughty Dog ha in realtà fatto emergere poche differenze sostanziali tra le versioni, con la remastered che probabilmente si occuperà prevalentemente di incrementare framerate e risoluzione su console e rielaborare la palette cromatica ed il sistema di illuminazione.