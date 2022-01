Uncharted Legacy of Thieves Collection in arrivo su PS5: il preload è disponibile

Manca ormai sempre meno al debutto di Nathan Drake e Chloe Frazer su PlayStation 5: la Uncharted Legacy of Thieves Collection è infatti in arrivo per il 28 gennaio 2022 e ci consentirà di rivivere titoli molto amati quali Uncharted 4 Fine di un Ladro e Uncharted L'Eredità Perduta.

Per ingannare l'attesa, oltre a ripercorrere le gesta di Drake con il riassunto della storia di Uncharted, i giocatori che opteranno per l'acquisto della versione digitale possono da adesso già mettere la raccolta in preload, così da essere pronti a rivivere subito gli ultimi due episodi in versioni rimasterizzate. Su Twitter la pagina PlayStation Game Size rivela nel dettaglio lo spazio libero necessario per installare il gioco, che dovrebbe attestarsi attorno ai 67GB, mentre solo 14 ne sono richiesti per iniziare a giocare. Ovviamente non si potrà avviare il titolo fino alla sua data d'uscita ufficiale, ma ciò permette di velocizzare i tempi in tutta tranquillità.

La Legacy of Thieves Collection offrirà i due giochi usciti originariamente su PS4 con il supporto a tutte le caratteristiche peculiari della PS5 e del DualSense, quali feedback aptico e grilletti adattivi, oltre a performance più prestanti. La raccolta arriverà in futuro anche su PC, sebbene per il momento Sony e Naughty Dog non abbiano ancora confermato una data d'uscita specifica per questa nuova versione.



Ricordiamo infine che Uncharted Legacy of Thieves Collection avrà l'update a pagamento da PS4 a PS5, e che non potrà essere effettuato da coloro che hanno ottenuto Uncharted 4 gratis con il PlayStation Plus di aprile 2020.