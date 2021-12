Uncharted Legacy of Thieves Collection: peso e data del preload della versione PS5

Sembra proprio che oggi tutte le attenzioni siano dedicata alla Uncharted: Legacy of Thieves Collection, pacchetto del quale si conoscono ora alcuni dettagli come il peso e la data del preload.

L'ormai popolare account Twitter che prende il nome di PlayStation Game Size ha infatti pubblicato un post contenente interessanti dettagli sul gioco. Stando a quanto dichiarato dal profilo, il peso della versione PlayStation 5 del bundle contenente Uncharted 4: Fine di un Ladro e Uncharted: L'Eredità Perduta avrà un peso complessivo di 89,911 GB, ai quali andrà aggiunto anche quello dell'eventuale aggiornamento del day one di cui non sono stati diffusi i dettagli specifici. A differenza della maggior parte dei giochi che arrivano sulle console PlayStation, Sony ha deciso di ampliare la finestra di tempo durante la quale i giocatori che effettueranno il preorder della versione digitale potranno fare il preload. Secondo PlayStation Game Size, infatti, il preload partirà il 21 gennaio 2021 e non le classiche 48 ore prima dell'uscita, in questo caso fissata al 28 gennaio 2021.

Sapevate che l'upgrade grafico di Uncharted: Legacy of Thieves Collection sarà a pagamento?