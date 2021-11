Uncharted Legacy of Thieves Collection uscirà il 4 maggio su PS5?

Presentata durante l'ultima edizione del PlayStation Showcase, Uncharted Legacy of Thieves Collection è la raccolta che propone in versione rimasterizzata a 60fps su PS5 e PC le ultime avventure di Nathan Drake e Chloe Frazer pubblicate originariamente su PlayStation 4.

Ad oggi non abbiamo una data di lancio per la Collection, ma sappiamo che Sony prevede di pubblicarla su PS5 nei primi mesi del 2022, e in un secondo momento anche su PC Windows. Tuttavia, stando alle scoperte di alcuni utenti, la data di lancio potrebbe essere stata internamente posticipata dal colosso nipponico.

Come riportato sulle pagine di reddit, raccogliendo alcuni caratteri presenti nel codice html ("release_date_timestamp") della pagina PS Store di Uncharted Legacy of Thieves Collection e convertendoli in una data vera e propria, si ottiene come risultato il 4 maggio. Naturalmente ci atteniamo alle indicazioni ufficiali di Sony, ma si tratta di una scoperta che potrebbe mettere in allarme chi attende impazientemente di andare a caccia di tesori perduti in Uncharted 4 e Uncharted L'Eredità Perduta, ed in particolar modo coloro che scopriranno la serie per la prima volta su PC.

Nell'attesa di saperne di più, la classificazione del gioco da parte dell'ESRB sembra confermare che la componente online dei due action-adventure sia stata completamente rimossa in questa Collection. Per dare uno sguardo alle migliorie grafiche apportate da Iron Galaxy, vi rimandiamo al video confronto di Uncharted 4 su PS4 Pro e PS5.