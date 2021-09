Uncharted Legacy of Thieves Collection, la versione PC uscirà dopo quella PS5

Uno degli annunci più inaspettati del PlayStation Showcase è stato sicuramente Uncharted Legacy of Thieves Collection, non un nuovo gioco della serie ma come si intuisce dal nome una raccolta che porterà la serie su PlayStation 5 e per la prima volta in assoluto su PC.

Uncharted Legacy of Thieves Collection include le versioni rimasterizzate di Uncharted 4 Fine di un Ladro e dello spin-off Uncharted The Lost Legacy (Uncharted L'Eredità Perduta in italiano), i due giochi della saga usciti su PlayStation 4 rispettivamente nel 2016 e 2017.

Scopriamo inoltre che la versione PC di Uncharted 4 e L'Eredità Perduta non è sviluppata da Naughty Dog ma da Iron Galaxy Studios, in molti si aspettavano un coinvolgimento di Nixxes Software, studio di proprietà di Sony Interactive Entertainment, c'è da dire però che l'acquisizione del team è avvenuta solo di recente con i lavori su Uncharted Legacy of Thieves Collection in fase avanzata.

Sul PlayStation Blog viene sottolineato come la versione PC uscirà dopo quella per PlayStation 5, attesa per i primi mesi del 2022, la data precisa non è stata però resa nota. Al momento non è stato annunciato nulla riguardo il possibile debutto di Uncharted The Nathan Drake Collection su PC, i giocatori su Windows dovranno quindi partire alla scoperta della saga dalla storia narrata nel quarto capitolo.