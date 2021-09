Uncharted Legacy of Thieves Collection: video confronto di Uncharted 4 tra PS4 PRO e PS5

Cycu1, l'ormai famoso youtuber specializzatosi in comparative grafiche di giochi rimasterizzati o multipiattaforma, ha colto al volo l'occasione offertagli dal reveal di Uncharted Legacy of Thieves Collection per realizzare un video confronto tra Uncharted 4 su PS4 e la versione PS5 ammirata nel PlayStation Showcase.

Nel riallacciarsi al filmato di presentazione della Legacy of Thieves Collection, il creatore di contenuti ha estrapolato le scene ingame ammirate durante l'evento digitale organizzato da Sony per raffrontarle con degli analoghi spezzoni ricreati giocando a Uncharted 4 Fine di un Ladro su PlayStation 4.

Al netto delle considerazioni sulle limitazioni imposte dalla compressione del video mostrato da Sony durante il PlayStation Showcase (risolte parzialmente dal filmato ripubblicato in alta definizione poco dopo l'evento), lo youtuber riflette sulla bontà grafica della Remaster e sottolinea come sia "davvero difficile individuare delle grandi differenze rispetto all'originale eseguito su PS4 PRO". L'opera portata avanti da Iron Galaxy Studios, presumibilmente, si concentrerà quindi sull'ottimizzazione dell'esperienza di gioco, con un aumento del framerate (fino a 60fps) e del range della risoluzione dinamica, come pure su un miglioramento della palette cromatica, della luminosità e del contrasto.

Nell'attesa di ricevere maggiori delucidazioni al riguardo da parte di Sony e del team di Iron Galaxy, vi ricordiamo che Uncharted Legacy of Thieves Collection arriverà prima su PS5 e poi su PC nel corso del 2022.