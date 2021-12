Uncharted Legacy of Thieves Collection: il nuovo video svela la data di uscita su PS5

I ragazzi di Naughty Dog annunciano la data di uscita ufficiale di Uncharted Legacy of Thieves Collection su PlayStation 5 e pubblicano un video che conferma l'avvenuta apertura dei preordini della raccolta rimasterizzata di Uncharted 4 Fine di un Ladro e Uncharted L'Eredità Perduta.

La versione ottimizzata delle due avventure firmate da Naughty Dog consentirà ai possessori della console Sony di ultima generazione di accedere a tre modalità grafiche per dare la precedenza alla risoluzione 4K nativa per 30fps (Fedeltà), ai 60fps in 4K dinamici (Prestazioni) e ai 120fps con risoluzione di 1080p (Prestazioni+).

La sussidiaria californiana dei PlayStation Studios, con il contributo degli sviluppatori di Iron Galaxy Studios, conferma inoltre il pieno supporto all'audio 3D di PS5, al feedback aptico e ai grilletti adattivi del controller DualSense e all'SSD iperveloce di PlayStation 5 per ottenere caricamenti pressoché istantanei.

Stando a quanto specificato da Sony, la versione PS5 di Uncharted Legacy of Thieves Collection sarà disponibile a partire dal 28 gennaio, mentre per quanto concerne la versione PC ne viene ribadita la commercializzazione per un generico 2022. L'apertura ufficiale dei preordini su PlayStation 5 conferma inoltre l'update nextgen a pagamento: chi possiede già le versioni PS4 di Uncharted 4 Fine di un Ladro e Uncharted L'Eredità Perduta potrà aggiornare la raccolta acquistando a 10 euro l'update nextgen che sarà disponibile su PS Store dal 28 gennaio.