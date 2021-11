Uncharted Legacy of Thieves Collection classificato dall'ESRB: data di lancio imminente?

Dopo aver ricevuto la classificazione di una rating board australiana, Uncharted Legacy of Thieves Collection riceve la valutazione da parte dell'Entertainment Software Rating Board (ESRB), l'ente che si occupa dei videogiochi pubblicati sul mercato nordamericano.

La collection, al cui interno vengono inclusi Uncharted 4 e Uncharted L'Eredità Perduta, ovvero le esperienze più recenti della saga action-adventure di Naughty Dog, non ha ancora una precisa data di lancio, ed è attesa per un generico inizio 2022 su PlayStation 5 e, in un secondo momento anche su PC. Il fatto che il bundle confezionato da Naughty Dog in collaborazione con Iron Galaxy abbia ricevuto nel giro di poco tempo due classificazioni, sembra suggerire che una data ufficiale possa essere presto annunciata, magari in occasione dei The Game Awards 2021 che si terranno il 10 dicembre.

Per quanto riguarda la descrizione del prodotto pubblicata dall'ESRB, ecco quanto leggiamo: "Questa è una raccolta di due giochi di azione e avventura della serie Uncharted. I giocatori assumono i ruoli di Nathan Drake e Chloe Frazer, esploratori alla ricerca di preziosi manufatti mentre respingono i villain rivali. Da una prospettiva in terza persona, i giocatori esplorano rovine, raccolgono tesori e combattono soldati nemici e altri personaggi umani. [...] Nel corso del gioco si possono osservare personaggi fumare sigarette o sigari; una manciata di scene raffigurano personaggi che bevono bottiglie di birra o bicchieri di scotch. Le parole "m***a" e "st****o" compaiono nei dialoghi". Dettagli che di certo non soprenderanno i giocatori che già hanno avuto modo di vivere le epopee di Nathan Drake e Chloe Frazer, ma che potrebbero catturare l'attenzione di chi aspetta di andare a caccia di tesori perduti su PC.



I due capitoli della serie riceveranno alcune migliorie grafiche, sebbene un video confronto tra PS5 e PS4 Pro di Uncharted Legacy of Thieves Collection abbia messo in evidenza differenze marginali tra le versioni dei giochi.