Da Uncharted con Nathan Fillion a Fallout Revelation: 10 Fan Film dedicati ai Videogiochi

Sono ormai sempre più numerosi i film di Hollywood che puntano a riproporre sul grande schermo celebri franchise del mondo videoludico. Tra questi possiamo ad esempio citare un imminente progetto di Sony, di cui vi abbiamo parlato in un nostro speciale sul film di Uncharted.

Tuttavia, esistono anche numerosi Fan Film dedicati all'universo dei videogiochi, con produzioni costituite di corti indipendenti o amatoriali. Il team di Everyeye ha dunque realizzato un video dedicato al tema, all'interno del quale accompagnarvi alla scoperta di dieci progetti che hanno cercato di trasporre personaggi videoludici all'interno del medium cinematografico.

Diversi i brand citati in questa particolare rassegna. Troviamo ad esempio Tomb Raider, il cui reboot del 2013 ha ispirato la realizzazione di Croft, ma anche Max Payne, le cui atmosfere hanno costituito le basi per la realizzazione del mediometraggio Max Payne: Retribution. Presenti poi opere che hanno attinto dall'immaginario di IP quali Portal o Red Dead Redemption, del cui acclamato seguito vi abbiamo parlato nella nostra recensione di Red Dead Redemption 2. Incluse inoltre produzioni ispirate agli universi di Bioshock, Fallout o Metroid. Inclusi nella rassegna, infine, anche trasposizioni di Uncharted o The Legend of Zelda. Ma non vogliamo svelarvi troppo: potete trovare il nostro video dedicato direttamente in apertura a questa news. Non ci resta dunque altro da fare che augurarvi una buona visione!