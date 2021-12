Uncharted: navi pirata e mappe del tesoro nel secondo trailer italiano del film

La macchina promozionale di Sony Pictures è in piena attività e a pochissimi giorni dal Natale ci regala il secondo trailer ufficiale del film di Uncharted.

Non solo il Nathan Drake di Tom Holland e il Victor Sullivan di Mark Wahlberg, il nuovo trailer riporta a schermo anche la Chloe Frazer di Sophia Ali e approfondisce il personaggio interpretato da Antonio Banderas, che per l'occasione nelle vesti i panni di un villain di nome Moncada. Tutti sembrano avete un obiettivo comune: un tesoro dal valore di ben 5 miliardi di dollari. Gli appassionati della serie videoludica non faticheranno a rintracciare tutti gli omaggi ai lavori di Naughty Dog presenti nella pellicola di Ruben Fleischer, dalle navi pirata di Uncharted 4 fino alla iconica scena dell'aereo cargo del terzo capitolo.

Dirigetevi in cima alla notizia per ammirare il secondo trailer ufficiale di Uncharted in italiano, che ci dà ancora una volta appuntamento al 17 febbraio per l'uscita nei cinema di tutta la nostra penisola.