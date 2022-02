Uncharted: Neil Druckmann e Tom Holland discutono dell'adattamento dal videogioco

In vista dell'arrivo del film di Uncharted nelle sale cinematografiche di tutto il mondo, Neil Druckmann di Naughty Dog e l'attore Tom Holland, che interpreta un giovane Nathan Drake sul grande schermo, si sono seduti assieme per discutere delle difficoltà che hanno riscontrato nell'adattamento della serie di videogiochi.

Per Holland, ad esempio, è stato difficile "fare un film tratto da un videogioco già altamente cinematografico". I videogiochi hanno fornito un'ottima base di partenza, "ma è stato difficile ricreare il loro cuore" e rendere l'intera operazione sincera. Per sua fortuna, il giovane attore è stato supportato e aiutato da Nolan North, l'interprete del Nathan Drake digitale. È inoltre convinto che i fan apprezzeranno notevolmente il film: pur narrando una storia del tutto originale. presenta numerose scene ispirate ai videogiochi (una su tutte quella dell'aereo gargo) e include diverse sequenze di puzzle solving, proprio come nelle avventure digitali.

Secondo Druckmann, invece, una delle grandi sfide è nata dalla necessità di rendere Nathan Drake "umano", in netta contrapposizione agli eroi dei film d'azione classici. Il co-Presidente di Naughty Dog ha inoltre ammesso di gradire molto il modo in cui sono state narrate le origini di Nathan, a partire dalla sua esperienza di giovane barista.

Trovate la video intervista a Holland e Druckman in calce a questa notizia. Il film di Uncharted, ricordiamo, arriverà nelle sale cinematografiche italiane il 17 febbraio 2022.