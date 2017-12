Uncharted nel 1998: come sarebbe stato il gioco Naughty Dog sulla prima PlayStation?

Il canale YouTubeha realizzato un video in cui mostra l'ipotetica versione PlayStation del primo, uscito originariamente nel 2007 su PlayStation 3. A dispetto di una grafica piuttosto spoglia, il concept realizzato appare comunque interessante.

Il comparto grafico e le meccaniche di gioco sembrano ereditate da Tomb Raider, Tomb Raider II e Tomb Raider III, ricalcando di fatto lo stile dei giochi action in terza persona dell'epoca 32-bit. Ricordiamo ovviamente come si tratti solamente di un concept, un video demake interessante ma ben lontano dalla realtà, probabilmente.

98Demake in passato ha pubblicato anche altri video dedicati a Resident Evil VII Biohazard e Assassin's Creed, immaginati come giochi per PS One usciti nel 1998. Cosa ne pensate del demake di Uncharted?