Uncharted dal peggiore al migliore: qual è l'avventura più bella di Nathan Drake?

Uncharted ha saputo regalare ai fan PlayStation grandi avventure, storie coinvolgenti e personaggi carismatici nel corso della sua longeva serie iniziata nel 2007 su PlayStation 3. In quell'anno i giocatori facevano la conoscenza di Nathan Drake, preparandosi a conoscere uno dei brand più popolari ed amati di Naughty Dog.

Tra serie principale e spin-off sono attualmente sei i giochi di Uncharted pubblicati sulle console Sony (senza dimenticare la raccolta Uncharted L'Eredità dei Ladri arrivata anche su PC), sostanzialmente tutti di pregevole qualità stando alle medie riportate su Metacritic. Ma ci sono alcuni episodi che spiccano sugli altri, imponendosi tra le migliori esclusive PlayStation fin qui realizzate. Scopriamo dunque quali sono gli Uncharted più belli e quelli meno riusciti attraverso un'apposita classifica:

6 - Uncharted L'Abisso d'Oro

Prequel della serie pubblicato in esclusiva PlayStation Vita, Uncharted L'Abisso d'Oro ci racconta le avventure di Nate alla ricerca della città perduta di Quivira. Nonostante un impressionante comparto tecnico e l'utilizzo di tutte le feature della console portatile Sony, il gioco appare molto simile a quanto visto nei giochi per PS3 e non aggiunge nulla a quanto visto nella serie principale. Non a caso è il capitolo con il Metascore più basso, un comunque ottimo 80.

5 - Uncharted L'Eredità Perduta

L'espansione standalone di Uncharted 4 Fine di un Ladro per la prima volta non vede Nathan Drake come protagonista: a ricoprire il ruolo principale è Chloe Frazer, accompagnata dalla mercenaria Nadine Ross in una spedizione in India alla ricerca della Zanna di Ganesh. Uncharted L'Eredità Perduta riprende le meccaniche del quarto episodio e sperimenta qualche idea nuova per la serie, come una fase in stile open world nel corso della campagna che lascia al giocatore la libertà di muoversi come ritiene più opportuno. A parte questo, non ci sono ulteriori spunti innovativi, ma ciò non ha impedito al gioco di portarsi a casa un metascore pari ad 84.

4 - Uncharted Drake's Fortune

Il capostipite della serie Naughty Dog è stata una delle prime esclusive di peso per PS3. Un'Action/Adventure TPS intrigante, dalle atmosfere coinvolgenti grazie alla splendida cornice audiovisiva in un'isola sperduta, teatro del viaggio di Nathan verso il misterioso El Dorado. Su Metacritic è 88 la media complessiva, segno di come il brand iniziò subito con il piede giusto.

3 - Uncharted 3 L'Inganno di Drake

Media di 92 per il terzo episodio della serie, considerato all'unanimità un prodotto eccellente che chiude al meglio le avventura di Nate e dei suoi compagni su PS3. Anche qui c'è una città perduta da ritrovare, l'Iram dei Pilastri, sperduta attraverso il deserto del Rub' al-Khali, per una storia che offre alcuni dei momenti più iconici della saga (ricordate i rocamboleschi combattimenti sull'aereo in volo sopra il deserto?). Uncharted 3 L'Inganno di Drake non è magari il miglior gioco del brand, ma di sicuro è stato uno dei migliori giochi per PS3.

2 - Uncharted 4 Fine di un Ladro

L'ultima avventura di Nathan Drake è anche quella dalle atmosfere più cupe ed emotivamente più sentita: assieme al ritrovato fratello Sam Drake, i due si mettono alla ricerca dell'immenso tesoro del pirata Henry Avery, affrontando vicende rocambolesche e scoprendo scenari incredibili. Uncharted 4 ha un taglio cinematografico più marcato rispetto ai predecessori ed un focus ancora più forte sulla narrativa, ma si dimostra eccelso in ogni sua componente, sia ludica che tecnica. La media di 93 su Metacritic conferma che siamo davanti ad una delle migliori prove di sempre per Naughty Dog.

1 - Uncharted 2 Il Covo dei Ladri

Uno dei massimi capolavori dell'epoca PS3, evoluzione e perfezionamento di quanto fatto dal capostipite in praticamente ogni aspetto. Uncharted 2 Il Covo dei Ladri vede Nathan Drake viaggiare verso il Tibet nel tentativo di far riemergere la città dimenticata di Shambhala, nel frattempo che affronta l'esercito di mercenari guidato dal criminale Zoran Lazarevic. Più longevo, più vario, molto più spettacolare e dal ritmo ancora più frenetico, Uncharted 2 si conferma il miglior gioco della serie grazie all'altisonante media di 96 registrata al momento della sua pubblicazione nel 2009. Chissà se un eventuale futuro Uncharted per PS5 riuscirà a fare ancora meglio del secondo capitolo.