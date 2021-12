Uncharted: il nuovo poster del film cela un riferimento al quarto capitolo

Nonostante abbia per protagonista un giovane Nathan, il film di Uncharted con Tom Holland e Mark Wahlberg includerà numerosi riferimenti ai videogiochi della serie curata da Naughty Dog.

Nel primo trailer del film di Uncharted, ad esempio, abbiamo potuto ammirare il rifacimento dell'iconica scena dell'aereo cargo di Drake's Deception, oltre a Chloe Frazer, un personaggio che i videogiocatori non hanno conosciuto prima di Among Thieves. L'antagonista principale, dal canto suo, sembra essere ispirato al villain di Drakes' Fortune, mentre il riferimento al fratello di Nathan, la scena con Tom Holland a bordo di una barca nel bel mezzo dell'oceano e le navi pirata nascoste nella grotta rimandano chiaramente ad Uncharted 4: A Thief's End.

Le connessioni con il quarto capitolo della serie, che molto presto tornerà su PlayStation 5 e PC nella nuova Uncharted Raccolta L'Eredità dei Ladri, sono palesi anche nel nuovo poster del film di Uncharted, fresco di pubblicazione. Dietro al Nathan Drake di Tom Holland e il Victor Sullivan di Mark Wahlberg si stagliano due navi pirata in rovina, che ci riportano alla mente l'ambientazione finale di Uncharted 4: A Thief's End. Non vediamo l'ora di scoprire tutte le connessioni con i vari capitoli della serie videoludica, nel frattempo - in attesa dell'uscita del film fissata per il 18 febbraio - godetevi il nuovo poster del film in calce a questa notizia.