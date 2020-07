Uncharted per PS5: un gioco è in sviluppo nel nuovo studio Sony di San Diego?

Sony Interactive Entertainment sta reclutando personale per un nuovo team aperto a San Diego (il secondo, dopo Sony San Diego Studios), il quale sarebbe secondo alcuni rumor su un progetto legato ad Uncharted.

In particolare alla squadra si è unito Zak Oliver, artista di Naughty Dog che ha lavorato recentemente su The Last Of Us Parte 2, stando ad alcuni rumor questo nuovo studio si starebbe occupando di un progetto a tema Uncharted, non è chiaro se sia Uncharted 5 oppure un gioco stand-alone in stile Uncharted L'Eredità Perduta o Uncharted L'Abisso D'Oro.

Difficile capire quale sarà il futuro della serie dopo Uncharted 4 Fine di un Ladro, il fatto però che le voci vogliano il nuovo team di San Diego al lavoro sulla serie farebbero pensare al prossimo arrivo di un gioco non numerato, tuttavia si tratta solamente di supposizioni.

Nel Druckmann non ha mai escluso la possibilità di vedere Uncharted 5, affermando però come non ci sia nulla di sicuro e che ogni decisione verrà presa a tempo debito. E voi cosa ne pensate? Il nuovo studio Sony di San Diego è effettivamente a lavoro su Uncharted oppure no?